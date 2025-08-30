صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک ) بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدہ تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوگئی ، دونوں ممالک نے ایک سال سے خالی پڑے ہائی کمشنر کے عہدوں پر اپنے نئے نمائندے مقرر کرنے کا اعلان کردیا۔

 کینیڈا نے تجربہ کار سفارتکار کرسٹوفر کوٹر کو بھارت میں اپنا نیا ہائی کمشنر مقرر کیا ہے جبکہ بھارت نے دنیش کے پٹنائیک کو کینیڈا میں ہائی کمشنر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ۔دونوں ملکوں کے تعلقات اُس وقت شدید بحران کا شکار ہوئے تھے ، جب سابق کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی حکومت پر سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔

سیلاب:شہروں کو بچانے کی کوششیں،دربدر متاثرین خوراک کے منتظر:لاہور،گوجرانوالہ،گجرات میں شدید بارشوں سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے:این ڈی ایم اے

افغان حکومت ٹی ٹی پی کیخلاف کارروائی کرے یا ہمارے حوالے کرے:پاکستان

تما م مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جائیگا،فیلڈ مارشل ،سیلاب زدہ علاقو ں کا د ورہ

محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ایک دن میں دو ملاقاتیں:پاکستان کو مطلوب افراد حوالگی پر تبادلہ خیال

سیلاب سے بچنے کیلئے نئے ڈیمز بنانے سمیت جو کچھ کرنا پڑا کرینگے:مریم نواز

دیامر اور بنوں میں دہشتگردوں کے حملے،نائب صوبیدار،حوالدار،کمانڈو شہید

