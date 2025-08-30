بھارت اور کینیڈا کے تعلقات بحال ہونے لگے ، نئے ہائی کمشنرز کی تقرری کا اعلان
نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک ) بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدہ تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوگئی ، دونوں ممالک نے ایک سال سے خالی پڑے ہائی کمشنر کے عہدوں پر اپنے نئے نمائندے مقرر کرنے کا اعلان کردیا۔
کینیڈا نے تجربہ کار سفارتکار کرسٹوفر کوٹر کو بھارت میں اپنا نیا ہائی کمشنر مقرر کیا ہے جبکہ بھارت نے دنیش کے پٹنائیک کو کینیڈا میں ہائی کمشنر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ۔دونوں ملکوں کے تعلقات اُس وقت شدید بحران کا شکار ہوئے تھے ، جب سابق کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی حکومت پر سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔