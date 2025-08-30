امریکا کا فلسطینی اتھارٹی کے ارکان کو ویزے جاری نہ کرنے کا اعلان
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا نے فلسطینی اتھارٹی کے ارکان کو ستمبر میں ہونیوالے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کیلئے امریکی ویزے نہ دینے کا اعلان کردیا ۔
امریکی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہاہے کہ امریکا فلسطینی اتھارٹی کے ارکان کو اگلے ماہ ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کیلئے ویزا دینے سے انکار کر دے گا، جہاں فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کااعلان کرنے والا ہے ۔سیکرٹری آف سٹیٹ مارکو روبیو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور فلسطینی اتھارٹی کے ارکان کے ویزوں کو مسترد اور منسوخ کر رہے ہیں۔