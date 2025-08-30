ہیضے کی وبا ،رواں سال 4لاکھ 9ہزار 222کیسز رپورٹ 4738 افراد ہلاک
جنیوا(اے ایف پی)دنیا کے 31ممالک میں ہیضے کی وبا پھیلنے سے اموات کی شرح میں اضافہ ہوگیا۔ اقوام متحدہ کی صحت کی ایجنسی نے کہا کہ دیہی اور سیلاب سے متاثرہ علاقے خاص طور پر اس بیماری کا شکار ہیں۔۔۔
رواں سال یکم جنوری سے 17 اگست کے درمیان دنیا بھر سے ہیضے کے 4لاکھ 9ہزار 222کیسز سامنے آئے جبکہ اس عرصے میں 4ہزار 738افرادوفات پاگئے ۔پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں کیسز میں 20 فیصد کمی ہوئی تاہم اموات میں 46 فیصد اضافہ ہوا۔جمہوریہ کانگو اور چاڈ میں مرنیوالوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ۔