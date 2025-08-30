صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موریطانیہ :تارکین وطن کی کشتی سمندر میں غرق،69ہلاک

  • دنیا میرے آگے
موریطانیہ :تارکین وطن کی کشتی سمندر میں غرق،69ہلاک

نوکچوٹ(اے ایف پی)افریقی ملک موریطانیہ کے قریب تارکین وطن کی کشتی سمندر میں الٹ گئی،جس سے 69افراد ہلاک ہوگئے ۔میڈیارپورٹس کے مطابق تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ منگل کے روز پیش آیا اور کشتی میں کل 160 افراد سوار تھے۔

 کشتی الٹنے سے 69 افراد ہلاک ہوئے اور94تاحال لاپتہ ہیں جب کہ 17 افراد کو زندہ بچالیاگیا۔تارکین وطن کی یہ کشتی ایک ہفتے قتل گیمبیا سے روانہ ہوئی تھی اور کشتی میں سینی گالی اور گیمبیا کے شہریوں سمیت دیگر لوگ بھی سوار تھے ۔ اب تک اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ تارکین وطن کی کشتی کہاں جارہی تھی۔ کوسٹل گارڈ ز کے مطابق جب کشتی میں سوار افراد نے نوآکشوط سے تقریباً 80 کلو میٹر شمال میں ایک قصبے کی روشنیاں دیکھیں تو وہ سب ایک طرف جھک گئے ، جس سے کشتی الٹ گئی۔

