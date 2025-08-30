صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سازش کا الزام ،بنگلہ دیش کے سابق وزیرسمیت 16افراد گرفتار

  دنیا میرے آگے
سازش کا الزام ،بنگلہ دیش کے سابق وزیرسمیت 16افراد گرفتار

ڈھاکہ (مانیٹرنگ ڈیسک )بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں حکومت کے خلاف سازش کے الزام پر سابق وزیر سمیت 16 افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔ان 16افرادکو جمعرات کے روز صحافیوں کی تنظیم ڈھاکہ رپورٹرز یونٹی کے ایک اجلاس میں شرکت کے دوران گرفتارکیاگیا ۔

عینی شاہدین کے مطابق ایک ہجوم نے اجلاس پر دھاوا بول دیا، اس دوران شرکا کو ہراساں کیا اور بعد ازاں انہیں پولیس کے حوالے کر دیاگیا۔ڈھاکہ پولیس کے مطابق تمام افراد کو انسدادِ دہشت گردی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، گرفتار ہونیوالوں میں شیخ حسینہ واجد کی کابینہ کے سابق وزیر 87سالہ عبد اللطیف صدیقی اورڈھاکہ یونیورسٹی کے قانون کے پروفیسر حافظ الرحمٰن بھی شامل ہیں۔گزشتہ روز تمام افرادکو ہتھکڑیوں، ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹس میں عدالت میں پیش کیا گیا ۔

