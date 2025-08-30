برطانیہ ،فرانس اور جرمنی کی پیشکش ،ایران جوہری پروگرام پر مذاکرات کیلئے تیار
تہران ،نیویارک(اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک )برطانیہ ،فرانس اور جرمنی نے جوہری معاہدے میں توسیع اور 30 دنوں میں پابندیوں کے دوبارہ نفاذ سے بچنے کیلئے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کی۔۔۔
جس پر ایران سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادہ ہوگیا ۔اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر باربرا ووڈورڈ نے کہا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے ایران کو جوہری معاہدے میں توسیع اور 30 دنوں میں پابندیوں کے دوبارہ نفاذ سے بچنے کی پیشکش مذاکرات کی میز پر موجود ہے ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک سنجیدگی اور خیرسگالی کا مظاہرہ کریں تو ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کیلئے تیار ہے ۔