تہران ،نیویارک(اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک )برطانیہ ،فرانس اور جرمنی نے جوہری معاہدے میں توسیع اور 30 دنوں میں پابندیوں کے دوبارہ نفاذ سے بچنے کیلئے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کی۔۔۔

 جس پر ایران سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادہ ہوگیا ۔اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر باربرا ووڈورڈ نے کہا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے ایران کو جوہری معاہدے میں توسیع اور 30 دنوں میں پابندیوں کے دوبارہ نفاذ سے بچنے کی پیشکش مذاکرات کی میز پر موجود ہے ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک سنجیدگی اور خیرسگالی کا مظاہرہ کریں تو ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کیلئے تیار ہے ۔

 

پاکستان

سیلاب:شہروں کو بچانے کی کوششیں،دربدر متاثرین خوراک کے منتظر:لاہور،گوجرانوالہ،گجرات میں شدید بارشوں سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے:این ڈی ایم اے

افغان حکومت ٹی ٹی پی کیخلاف کارروائی کرے یا ہمارے حوالے کرے:پاکستان

تما م مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جائیگا،فیلڈ مارشل ،سیلاب زدہ علاقو ں کا د ورہ

محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ایک دن میں دو ملاقاتیں:پاکستان کو مطلوب افراد حوالگی پر تبادلہ خیال

سیلاب سے بچنے کیلئے نئے ڈیمز بنانے سمیت جو کچھ کرنا پڑا کرینگے:مریم نواز

دیامر اور بنوں میں دہشتگردوں کے حملے،نائب صوبیدار،حوالدار،کمانڈو شہید

