شہباز شریف سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ، پر تباک استقبال ، اہم ملاقاتیں ہونگی

  • دنیا میرے آگے
تیانجن (محمد حسن رضا سے )وزیرِ اعظم شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر 4ستمبر تک سرکاری دورے کیلئے چین کے شہر تیانجن پہنچ گئے ،جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، چین حکومت کی جانب سے شہبازشریف کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا۔

چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کی سی پی سی کمیٹی کی منسٹر اور سیکرٹری سن میجن اور تیانجن میونسپل پیپلز کانگریس کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین اور پارٹی سیکرٹری یو یونلن، پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ ذائیڈونگ اور چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے تیانجن ا یئر پورٹ پر وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وزیرِ اعظم اپنے دورے میں آج شروع ہونیو الے 25 ویں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کرینگے اور اپنے خطاب میں پاکستان کی خطے میں امن کی کوششوں، علاقائی روابط میں اضافے اور خطے کی عوام کی ترقی کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کا مؤقف پیش کریں گے ،شہبازشریف ایس سی او اجلاس کے دوران روسی صدر ولادی میر پوٹن، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملیں گے اوربعد ازاں چین کے دارالحکومت بیجنگ جائیں گے جہاں چینی صدر شی جن پنگ کی خصوصی دعوت پر چینی پیپلز وار آف ریزسسٹنس میں فتح کی 80 ویں سالانہ تقریبات میں شرکت کریں گے ،چینی صدر شی جن پنگ اور وزیرِ اعظم لی چیانگ سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی ہونگی جبکہ ان کے ساتھ شہباز عالمی اینٹی فاشسٹ جنگ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر فوجی پریڈ میں شرکت کرینگے ۔وزیرِ اعظم دوسری بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے جبکہ چینی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقاتوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور وزیراعظم کے مشیر طارق فاطمی بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔چین روانگی سے قبل شہباز شریف نے ایکس پیغام میں کہاکہ چین کے تاریخی دورے پر روانہ ہو رہا ہوں، مجھے چین کے صدر شی جن پنگ اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کا انتظار ہے تاکہ چین جو آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمارا سٹر ٹیجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہے ، اس کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر اہم ممالک کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں، علاقائی تعاون کو فروغ دیں، کثیرالجہتی نظام کو مضبوط کریں تاکہ امن و خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھا سکیں۔

 

 

