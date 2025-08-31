صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی ٹیرف :جھکنے کے بجائے نئی مارکیٹس پر توجہ دینگے :بھارت

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی (اے ایف پی)امریکا کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 50 فیصد ٹیرف نافذ کیے جانے کے بعد بھارتی وزیر تجارت پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت جھکنے کے بجائے نئی مارکیٹس کو حاصل کرنے پر توجہ دے گا۔

انہوں نے نئی دہلی میں ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ملک بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ کرنا چاہے تو بھارت ہمیشہ تیار ہے ، لیکن ہم نہ تو جھکیں گے اور نہ ہی کبھی کمزور دکھائی دیں گے ۔امریکی ٹیرف امریکا کی روسی تیل کی خریداری پر بھارت کو سزا دینے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ گوئل نے کہا حکومت برآمدات کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کرے گی اور بھارت کی برآمدات 2024 میں گزشتہ سال سے بڑھ کر ہوں گی۔

 

 

 

 

 

 

