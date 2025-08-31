یمن:اسرائیلی حملہ ، حوثی وزیراعظم ،کئی وزراکی شہادت کی تصدیق
صنعا(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)اسرائیل کی یمن پر ہونے والی بمباری میں حوثیوں کے وزیراعظم احمد غالب الرہوی متعدد وزرا کے ہمراہ شہید ہوگئے ۔یمن کے حوثیوں نے تصدیق کی ہے کہ دارالحکومت صنعا میں اسرائیلی فضائی کارروائی میں گروپ کے وزیراعظم شہید ہوگئے ۔
بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل نے وزیراعظم کو متعدد وزرا کے ہمراہ جمعرات کو نشانہ بنایا تھا۔احمد الرہوی اگست 2024 سے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں وزیراعظم کے طور پر کام کر رہے تھے اور انہیں حکومت کے دیگر اراکین کے ساتھ اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ حکومت کی معمول کی ورکشاپ میں موجود تھے ۔بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم اور دیگر اراکین اپنی حکومت کے گزشتہ ایک برس کے اقدامات اور کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لے رہے تھے ۔دوسری جانب یمن کے حوثی باغیوں نے ہفتے کو اپنے وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی اسرائیلی حملے میں شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے ۔ حوثی سپریم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے ٹیلیگرام پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا ہم اللہ، یمنی عوام اور شہدا کے خاندانوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس حملے کا انتقام ضرور لیں گے ۔انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں کو اسرائیل چھوڑنے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ، اسرائیل سے نکل جائیں۔