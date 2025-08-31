صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
چین:شنگھائی تعاون تنظیم کے 2روزہ اجلاس کا آج آغاز ہو گا

تیانجن(اے ایف پی)چین کے صدر شی جن پنگ نے ہفتے کو اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس اور مصر کے وزیراعظم مصطفی مدبولی سمیت اہم شخصیات کا تیانجن میں استقبال کیا۔۔۔

جہاں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج اتوار اور پیر کو منعقد ہوگا۔یہ اجلاس چین کے شمالی بندرگاہی شہر تیانجن میں ہوگا۔شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سمیت تقریباً 26 عالمی رہنما شرکت کریں گے ۔شنگھائی تعاون تنظیم میں چین، بھارت، روس، پاکستان، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور بیلاروس شامل ہیں، 16 ممالک کو مبصر کے طور پر شامل کیا گیا ہے ۔روسی صدر اور بھارتی وزیراعظم مودی بھی اجلاس میں شرکت کیلئے تیانجن پہنچ گئے ہیں ۔ وزیر اعظم شہباز شریف ،ایرانی صدر مسعودپزیشکیان اور ترک صدر اردوان بھی اجلاس میں شرکت کریں گے ، 2001 میں قیام کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ سب سے بڑا اجلاس ہوگا۔

 

