امریکا:فلسطینی صدر سمیت 80 حکام کے ویزے مسترد

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی حکام نے بتایا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سمیت 80 فلسطینی حکام کو آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے ویزے نہیں دئیے گئے ۔

دوسری جانب غزہ کے کئی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 50افراد شہید اور 120سے زائد زخمی ہو گئے ۔ادھر وینس فلم فیسٹیول کے دوران اسرائیل کے غزہ میں محاصرے کے خلاف ہفتہ کو ہزاروں افراد نے احتجاج کیا، یہ احتجاج شمالی اٹلی کے بائیں بازو کے سیاسی گروپوں نے منظم کیا تھا، وینس کے 31 سالہ کمپیوٹر سائنسدان مارکو چیوٹولا نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو نسل کشی کہنا چاہیے ، لیکن کم از کم ہر کسی کو اپنی پوزیشن لینی چاہیے کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے ، یہ انسانی مسئلہ ہے ۔ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور یہ جاری نہیں رہنا چاہیے ۔

 

 

پاکستان

راوی ،چناب،ستلج میں بدھ تک اونچے درجے کاسیلاب:جھنگ،شجاع آباد،ملتان کے دیہات زیر آب،نارووال ،ننکانہ میں بند ٹوٹ گئے،بارشوں سے مشکلات میں اضافہ

ریلیف آپریشن مزید بہتر بنا نے کی ضرورت ،ہم سب جوابدہ ہیں:مریم نواز

ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والوں پر مقدمہ ہونا چاہیے :حافظ نعیم

پاک چین سٹریٹجک شراکت داری اعتماد پرمبنی :اسحاق ڈار

صوبائی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دے رہے :بیرسٹرگوہر

دوسال میں بانی پی ٹی آئی کا 31بار طبی معائنہ، رپورٹ عدالت پیش

Dunya Bethak