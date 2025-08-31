صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کے بیشتر ٹیرف غیر قانونی امریکی اپیلز کورٹ کا فیصلہ

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کے بیشتر ٹیرف غیر قانونی امریکی اپیلز کورٹ کا فیصلہ

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی اپیلز کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ زیادہ تر ٹیرف غیر قانونی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان ٹیرف کو عائد کرنے کیلئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔

تاہم عدالت نے ٹیرف کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم نہیں دیا ،کیس کو مزید غور کے لیے لوئر کورٹ میں بھیج دیا۔فرانسیسی میڈیا کے مطابق اس فیصلے سے ٹرمپ کی تجارتی پالیسی کو بڑا دھچکا لگا ہے ، جس کے تحت انہوں نے عالمی تجارتی تعلقات کو تبدیل کرنے اور امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ٹیرف کو وسیع پیمانے پر اقتصادی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپیل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے ،ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا اپیل کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے ، لیکن وہ جانتے ہیں کہ آخرکار امریکا جیتے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی سپریم کورٹ کی مدد سے اس کا مقابلہ کریں گے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کا شارجہ میں ٹی 20 کا دوسرا بڑا سکور، یو اے ای کو شکست

مدوشنکا کی ہیٹرک، پہلے ون ڈے میں زمبابوے کو شکست

پہلاٹی 20:بنگلہ دیش نے ہالینڈکوہرادیا

ٹی 20میں 14ہزار رنز، 300وکٹیں، پولارڈ پہلے کھلاڑی بن گئے

یو ایس اوپن:ایما راڈوکانو کو تیسرے راؤنڈ میں شکست

راشد خان کے بھائی کا انتقال، پاکستانی کھلاڑیوں کی تعزیت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak