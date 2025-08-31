ٹرمپ کے بیشتر ٹیرف غیر قانونی امریکی اپیلز کورٹ کا فیصلہ
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی اپیلز کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ زیادہ تر ٹیرف غیر قانونی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان ٹیرف کو عائد کرنے کیلئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔
تاہم عدالت نے ٹیرف کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم نہیں دیا ،کیس کو مزید غور کے لیے لوئر کورٹ میں بھیج دیا۔فرانسیسی میڈیا کے مطابق اس فیصلے سے ٹرمپ کی تجارتی پالیسی کو بڑا دھچکا لگا ہے ، جس کے تحت انہوں نے عالمی تجارتی تعلقات کو تبدیل کرنے اور امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ٹیرف کو وسیع پیمانے پر اقتصادی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپیل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے ،ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا اپیل کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے ، لیکن وہ جانتے ہیں کہ آخرکار امریکا جیتے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی سپریم کورٹ کی مدد سے اس کا مقابلہ کریں گے ۔