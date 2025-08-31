یوکرین:سابق سپیکر اندری پاروقتل روس کے ملوث ہونے کا شبہ
کیف(اے ایف پی)یوکرینی پارلیمنٹ کے سابق سپیکر اور یورپ نواز تحریکوں کے رہنما اندری پارو کو ملک کے مغربی شہر لویو میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ 54 سالہپارو نیشنل سکیورٹی اور دفاعی کونسل کے سیکرٹری بھی رہ چکے تھے۔۔۔
یوکرینی صدر زیلنسکی نے ان کے قتل کو ہولناک قرار دیا۔حکام نے قتل میں روس کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے ، کیونکہ وہ 2023 سے روسی حکام کے مطلوب تھے ۔علاوہ ازیں ہفتے کو روسی افواج نے یوکرینی علاقے زاپوریززیا پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 24 افراد زخمی ہو گئے ۔