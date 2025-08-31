صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوکرین:سابق سپیکر اندری پاروقتل روس کے ملوث ہونے کا شبہ

  • دنیا میرے آگے
یوکرین:سابق سپیکر اندری پاروقتل روس کے ملوث ہونے کا شبہ

کیف(اے ایف پی)یوکرینی پارلیمنٹ کے سابق سپیکر اور یورپ نواز تحریکوں کے رہنما اندری پارو کو ملک کے مغربی شہر لویو میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ 54 سالہپارو نیشنل سکیورٹی اور دفاعی کونسل کے سیکرٹری بھی رہ چکے تھے۔۔۔

یوکرینی صدر زیلنسکی نے ان کے قتل کو ہولناک قرار دیا۔حکام نے قتل میں   روس کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے ، کیونکہ وہ 2023 سے روسی حکام کے مطلوب تھے ۔علاوہ ازیں ہفتے کو روسی افواج نے یوکرینی علاقے زاپوریززیا پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 24 افراد زخمی ہو گئے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

غالب مارکیٹ:8سالہ بچی سے زیادتی،مقدمہ درج، ملزم ڈرائیور گرفتار

قصور:تین جواں سال لڑکیاں اغوا

پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری سے لاکھوں کا فراڈ

مسلح کا افرادپولیس کی سر پرستی میں گھرپر دھاوا، اہلخانہ پرتشدد

20 ہزار لٹر جعلی دودھ کی شہر میں ترسیل ناکام ،ملزم گرفتار

ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمدکرلیاگیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak