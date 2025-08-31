صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگ نہیں چاہتے ، امریکا اسرائیل نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیاجائیگا، ایرانی صدر

  • دنیا میرے آگے
تہران (آئی این پی ) ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ کا خواہاں نہیں ہے ، تاہم اگر امریکا اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔

 ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران کسی جنگ کا آغاز نہیں کرے گا لیکن جارحیت کی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو تقسیم کرنے اور کمزور کرنے کی کوششوں کے باوجود ایرانی عوام اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے ۔

 

