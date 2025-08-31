مقبوضہ کشمیر:بادل پھٹنے سے تباہی 5 بچوں سمیت 11 جاں بحق
ریاسی (نیوز ایجنسیاں)مقبوضہ کشمیر میں بادل پھٹنے سے ہونے والی شدید بارش نے تباہی مچا دی ، املاک کو شدید نقصان ،کئی مکانات ڈوب گئے ۔
کے ایم ایس کے مطابق ضلع ریاسی میں بادل پھٹنے سے 5 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد جبکہ رام بن کی تحصیل راج گڑھ میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہوئے ۔مسلسل بارش کے سبب ندی نالوں کا پانی خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے ۔کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نشیبی علاقوں میں موجود افراد کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونے کی ہدایات جاری کردی گئی ہیں۔