کوئی ملک مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، صرف مفادات مستقل :بھارتی وزیر دفاع
نئی دہلی(دنیا مانیٹرنگ)بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دفاعی صنعت میں خود انحصاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ملک مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، صرف مفادات مستقل ہوتے ہیں۔
دفاعی سمٹ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اب اپنے تمام جنگی بحری جہاز مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے اور نیوی نے عہد کیا ہے کہ وہ بیرونی ممالک سے جنگی جہاز نہیں خریدے گا۔ انہوں نے دفاعی اور خارجہ پالیسی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا بھارت اپنے قومی مفادات پر سمجھوتہ نہیں کرے گا، چاہے عالمی سطح پر تجارتی جنگ جیسی صورتحال ہو۔