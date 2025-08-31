صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اطالوی وزیراعظم کی ایڈٹ شدہ تصاویر کی فحش ویب سائٹس پر اشاعت خواتین کی تذلیل کی گئی :جارجیا میلونی

  • دنیا میرے آگے
اطالوی وزیراعظم کی ایڈٹ شدہ تصاویر کی فحش ویب سائٹس پر اشاعت خواتین کی تذلیل کی گئی :جارجیا میلونی

روم(آئی این پی)اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے اپنی اور دیگر مشہور خواتین کی ایڈٹ شدہ تصاویر اور ویڈیوز فحش ویب سائٹس پر شائع ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔

میلونی نے اس عمل کو خواتین کی تذلیل اورافسوسناک قرار دیا۔ یہ جعلی مواد فیکا نامی پلیٹ فارم پر اپ لوڈ کیا گیا تھا، جس پر نہ صرف توہین آمیز جملے درج تھے بلکہ خواتین کی تصاویر بھی مسخ کر دی گئی تھیں۔ شدید عوامی ردعمل کے بعد ویب سائٹ بند کردی گئی۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:اگست کے دوران 9 ہزار 227 پوائنٹس کا اضافہ

ایف سی سی آئی وفد کا ایکسپو 2025 اوساکا میں پاکستان پویلین کا دورہ

نئے ترقیاتی زونز کئی روز تک پانی میں ڈوبے رہے ، حیدرآباد چیمبر

اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ، سرکاری نرخ نامے ہوا

پہلی ششماہی میں 1.28 ارب کا منافع، وافی انرجی کے نتائج جاری

کمپٹیشن قوانین پر سیشن،غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر زور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak