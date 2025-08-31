اطالوی وزیراعظم کی ایڈٹ شدہ تصاویر کی فحش ویب سائٹس پر اشاعت خواتین کی تذلیل کی گئی :جارجیا میلونی
روم(آئی این پی)اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے اپنی اور دیگر مشہور خواتین کی ایڈٹ شدہ تصاویر اور ویڈیوز فحش ویب سائٹس پر شائع ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔
میلونی نے اس عمل کو خواتین کی تذلیل اورافسوسناک قرار دیا۔ یہ جعلی مواد فیکا نامی پلیٹ فارم پر اپ لوڈ کیا گیا تھا، جس پر نہ صرف توہین آمیز جملے درج تھے بلکہ خواتین کی تصاویر بھی مسخ کر دی گئی تھیں۔ شدید عوامی ردعمل کے بعد ویب سائٹ بند کردی گئی۔