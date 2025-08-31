امریکا نے یوکرین کو فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری دیدی
واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)امریکا کی ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری دے دی۔
بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یوکرین کو پیٹریاٹ ایئرڈیفنس سسٹم کی ممکنہ فروخت کی منظوری دی گئی ہے ۔یار رہے کہ جمعرات کو امریکا نے یوکرین کو فضائی کروز میزائلز اور متعلقہ آلات کی 825 ملین ڈالر مالیت کی فروخت کی بھی منظوری دی تھی۔ یہ تمام اقدامات امریکا اور یورپی اتحادیوں کے اس معاہدے کا حصہ ہیں جس کے تحت یورپی حکومتیں یوکرین کے لیے امریکی ہتھیاروں کی ادائیگی کریں گی۔