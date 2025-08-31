صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا نے یوکرین کو فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری دیدی

  • دنیا میرے آگے
امریکا نے یوکرین کو فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری دیدی

واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)امریکا کی ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری دے دی۔

بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یوکرین کو پیٹریاٹ ایئرڈیفنس سسٹم  کی ممکنہ فروخت کی منظوری دی گئی ہے ۔یار رہے کہ جمعرات کو امریکا نے یوکرین کو فضائی کروز میزائلز اور متعلقہ آلات کی 825 ملین ڈالر مالیت کی فروخت کی بھی منظوری دی تھی۔ یہ تمام اقدامات امریکا اور یورپی اتحادیوں کے اس معاہدے کا حصہ ہیں جس کے تحت یورپی حکومتیں یوکرین کے لیے امریکی ہتھیاروں کی ادائیگی کریں گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کے پاپ ڈیمن ہنٹرز ، نیٹ فلکس پر ویوز کے سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے

مجھے کئی باروالد عدنان سمیع کیخلاف بولنے کاکہاگیا:اذان سمیع

خواتین ملازمت کے دوران ہی چھوٹا سا کاروبار شروع کریں :کومل عزیز

اداکارہ کو نامناسب انداز میں چھونے پر پوَن سنگھ پر شدید تنقید

گوری اور سوزین کا والا انٹیرئیر ڈیزائننگ معاوضہ سامنے آگیا

ایشا دیول کے سابق شوہر کا پھر سے گھر بسانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak