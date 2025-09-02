ٹیرف صفر کرنیکی بھارتی پیشکش مگر وقت گزر چکا، ٹرمپ
واشنگٹن(آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کی امریکی مصنوعات پر صفر ٹیرف کی پیشکش مسترد کر دی، انھوں نے کہا اب بہت دیر ہوچکی بھارت کو ایسا کئی سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔
امریکی صدر نے کہا کہ بھارت نے امریکا پر دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ محصولات لگا رکھے ہیں، بھارت کے زائد محصولات کی وجہ سے امریکی کمپنیاں بھارت میں اپنی مصنوعات بیچ نہیں پاتیں۔ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ بہت کم کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کاروبار کرتے ہیں۔دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ وہ ہمیں بڑی تعداد میں مصنوعات فروخت کرتے ہیں لیکن ہم انھیں بہت کم چیزیں فروخت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بھارت امریکا کو بڑی مقدار میں سامان فروخت کرتا ہے ، امریکا بھارت کا سب سے بڑا گاہک رہا ہے اور یکطرفہ تجارتی تعلق کی تباہی کئی دہائیوں سے چلی آرہی ہے ۔بھارت کی جانب سے باضابطہ طور پر امریکاکے لیے ٹیرف کم کرنے کا اعلان سامنے نہیں آیا ہے ۔