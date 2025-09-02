صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیرف صفر کرنیکی بھارتی پیشکش مگر وقت گزر چکا، ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
ٹیرف صفر کرنیکی بھارتی پیشکش مگر وقت گزر چکا، ٹرمپ

واشنگٹن(آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کی امریکی مصنوعات پر صفر ٹیرف کی پیشکش مسترد کر دی، انھوں نے کہا اب بہت دیر ہوچکی بھارت کو ایسا کئی سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔

 امریکی صدر نے کہا کہ بھارت نے امریکا پر دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ محصولات لگا رکھے ہیں، بھارت کے زائد محصولات کی وجہ سے امریکی کمپنیاں بھارت میں اپنی مصنوعات بیچ نہیں پاتیں۔ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ بہت کم کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کاروبار کرتے ہیں۔دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ وہ ہمیں بڑی تعداد میں مصنوعات فروخت کرتے ہیں لیکن ہم انھیں بہت کم چیزیں فروخت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بھارت امریکا کو بڑی مقدار میں سامان فروخت کرتا ہے ، امریکا بھارت کا سب سے بڑا گاہک رہا ہے اور یکطرفہ تجارتی تعلق کی تباہی کئی دہائیوں سے چلی آرہی ہے ۔بھارت کی جانب سے باضابطہ طور پر امریکاکے لیے ٹیرف کم کرنے کا اعلان سامنے نہیں آیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

چین میں ایس سی او سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، جعفر ایکسپریس اور خضدار حملوں کی مذمت : دہشتگردی میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ،ثبوت موجود : شہباز شریف

سب کے تحفظات دور کرکے ملکی فائدے کیلئے کالاباغ ڈیم بنانا چاہیے: وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

سیلاب: ملتان کیلئے خطرہ، 9 اضلاع میں ہائی الرٹ، اسلام آباد میں طوفانی بارش

عوام کو بچانا پہلی ترجیح ،کسی بھی جگہ حفاظتی بند توڑنے میں مداخلت نہیں کی: مریم نواز

دریائوں کی زمینوں پر ہائوسنگ سوسائٹیاں بنانے سے تباہی و بربادی ہوئی : خواجہ آصف

موجودہ سیلاب سُپر فلڈ ، اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں : عظمیٰ بخاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak