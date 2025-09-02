صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی مالیاتی پالیسی پرٹرمپ کا کنٹرول عالمی معیشت کیلئے بڑا خطرہ ہو گا:سربراہ یورپی سنٹرل بینک

  • دنیا میرے آگے
امریکی مالیاتی پالیسی پرٹرمپ کا کنٹرول عالمی معیشت کیلئے بڑا خطرہ ہو گا:سربراہ یورپی سنٹرل بینک

پیرس (اے ایف پی) یورپی سنٹرل بینک کی سربراہ کرسٹین لاگارڈ نے کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ امریکی مالیاتی پالیسی پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو یہ عالمی معیشت کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔

لاگارڈ نے کہا کہ اگرچہ ٹرمپ کو مکمل کنٹرول ملنا مشکل ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ امریکی اور عالمی معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہوگا۔ واضح رہے ٹرمپ فیڈرل ریزرو کی گورنر لیزا کک کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے کم شرح سود کے مطالبات کو فروغ دینے کے لیے مرکزی بینک میں حامی حکام کو جگہ دے سکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سینئر اداکار انور علی انتقال کر گئے

اداکارہ و گلوکارہ عارفہ صدیقی کا گھر بھی سیلاب سے متاثر

نرگس فخری خفیہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ پہلی بار منظر عام پر آگئیں

میرے خاندان نے کبھی بھی بیف نہیں کھایا:سلیم خان

حاملہ نہیں افواہیں پھیلانا بند کی جائیں:ماورا حسین

بھارتی مصنف کا بالی ووڈ پر تاریخ مسخ کرنے کا الزام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak