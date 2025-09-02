امریکی مالیاتی پالیسی پرٹرمپ کا کنٹرول عالمی معیشت کیلئے بڑا خطرہ ہو گا:سربراہ یورپی سنٹرل بینک
پیرس (اے ایف پی) یورپی سنٹرل بینک کی سربراہ کرسٹین لاگارڈ نے کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ امریکی مالیاتی پالیسی پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو یہ عالمی معیشت کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔
لاگارڈ نے کہا کہ اگرچہ ٹرمپ کو مکمل کنٹرول ملنا مشکل ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ امریکی اور عالمی معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہوگا۔ واضح رہے ٹرمپ فیڈرل ریزرو کی گورنر لیزا کک کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے کم شرح سود کے مطالبات کو فروغ دینے کے لیے مرکزی بینک میں حامی حکام کو جگہ دے سکیں۔