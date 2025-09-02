صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈنمارک:سابق وزیر کو چائلڈ پور نوگرافی کی ویڈیوز رکھنے پر 4ماہ قید

  دنیا میرے آگے
کوپن ہیگن(اے ایف پی)سابق ڈینش وزیر ہینرک ساس لارسن کو بچوں کی جنسی زیادتی کی تصاویر اور ویڈیوز رکھنے کے الزام میں چار ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے ۔

 ان کے کمپیوٹر سے 6ہزارتصاویر اور 2ہزارویڈیوز برآمد ہوئیں۔ لارسن نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے بچپن میں ہونے  والی زیادتی کا سراغ لگانا چاہتے تھے ۔ عدالت نے جنسی گڑیا رکھنے کے الزام سے بری کر دیا۔  سکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد انہیں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سے نکال دیا گیا، وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔

