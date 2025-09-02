بھارتی فوج نے عوام کو علی گیلانی کی قبر پر جانے سے روک دیا
سری نگر(کے پی آئی)بھارتی فورسز نے قائد حریت سید علی گیلانی مرحوم کی چوتھی برسی کے موقع پر سرینگر میں لوگوں کو فاتحہ خوانی کیلئے ان کی قبرپر جانے سے روک دیا۔
سرینگر کے علاقے حیدر پورہ میں لوگوں کو شہید رہنما کی قبر پر جانے سے روکنے کیلئے بھارتی پیراملٹری فورسزاور پولیس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا تھا اور کسی کو بھی قبرستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور دیگر تنظیموں نے عظیم کشمیری رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے مختلف علاقوں میں تعزیتی اوردعائیہ مجالس کا اہتمام کیا جس میں انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ۔