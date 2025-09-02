صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی فوج نے عوام کو علی گیلانی کی قبر پر جانے سے روک دیا

  • دنیا میرے آگے
بھارتی فوج نے عوام کو علی گیلانی کی قبر پر جانے سے روک دیا

سری نگر(کے پی آئی)بھارتی فورسز نے قائد حریت سید علی گیلانی مرحوم کی چوتھی برسی کے موقع پر سرینگر میں لوگوں کو فاتحہ خوانی کیلئے ان کی قبرپر جانے سے روک دیا۔

سرینگر کے علاقے حیدر پورہ میں لوگوں کو شہید رہنما کی قبر پر جانے سے روکنے کیلئے بھارتی پیراملٹری فورسزاور پولیس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا تھا اور کسی کو بھی قبرستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور دیگر تنظیموں نے عظیم کشمیری رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے مختلف علاقوں میں تعزیتی اوردعائیہ مجالس کا اہتمام کیا جس میں انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

چین میں ایس سی او سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، جعفر ایکسپریس اور خضدار حملوں کی مذمت : دہشتگردی میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ،ثبوت موجود : شہباز شریف

سب کے تحفظات دور کرکے ملکی فائدے کیلئے کالاباغ ڈیم بنانا چاہیے: وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

سیلاب: ملتان کیلئے خطرہ، 9 اضلاع میں ہائی الرٹ، اسلام آباد میں طوفانی بارش

عوام کو بچانا پہلی ترجیح ،کسی بھی جگہ حفاظتی بند توڑنے میں مداخلت نہیں کی: مریم نواز

دریائوں کی زمینوں پر ہائوسنگ سوسائٹیاں بنانے سے تباہی و بربادی ہوئی : خواجہ آصف

موجودہ سیلاب سُپر فلڈ ، اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں : عظمیٰ بخاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak