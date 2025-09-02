صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش:حکومت مخالف سازش ،سابق وزیر سمیت 16 گرفتار

  • دنیا میرے آگے
ڈھاکہ(اے ایف پی،آئی این پی)بنگلہ دیش میں حکومت گرانے کی سازش کے الزام میں سابق وزیر عبداللطیف صدیقی، پروفیسر حافظ الرحمن سمیت 16 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق کارروائی انسدادِ دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہوئی، تمام افراد ڈھاکا رپورٹرز یونٹی کے اجلاس میں شریک تھے ۔ ملک میں انتخابات سے قبل سیاسی کشیدگی بڑھ گئی ۔دوسری جانب بنگلہ دیش کے نگران وزیر اعظم محمد یونس نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے ہٹ کر کوئی بھی اقدام ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔

