انڈونیشیا :حکومتی الاؤنسز کیخلاف احتجاج جاری، فوج تعینات

  • دنیا میرے آگے
جکارتہ (اے ایف پی)انڈونیشیا میں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ واپس لینے کے اعلان کے باوجود عوام کا احتجاج شدت اختیار کر گیا ،حکام نے دارالحکومت جکارتہ میں فوج تعینات کر دی۔

 دارالحکومت میں مظاہرین پارلیمنٹ کے باہر جمع ہوئے جبکہ سماٹرا، بورنیو اور جاوا کے دیگر شہروں میں بھی بڑی تعداد میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔جکارتہ میں کاروبار بند، عوام میں خوف ،شہری گھروں میں محصور ہو گئے ،مظاہروں کے دوران اب تک چھ افراد ہلاک ہو چکے ۔اقوام متحدہ نے مظاہروں کے دوران چھ افراد کی ہلاکت پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ۔ دوسری جانب انڈونیشیا کے بورنیو جزیرے میں ہیلی کاپٹر لاپتا ہو گیا،جس میں عملے سمیت 8افراد سوار تھے ۔ تلاش کیلئے آپریشن جاری ہے ۔ 

