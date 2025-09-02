بحیرہ روم :شدید ہوائیں، غزہ جانیوالا صمود فلوٹیلا بارسلونا واپس
غزہ،بارسلونا (اے ایف پی)بحیرہ روم میں شدید ہواؤں کی وجہ سے غزہ کے لیے روانہ ہونیوالی امدادی کشتی بارسلونا واپس لوٹ گئی۔گلوبل صمود فلوٹیلا کے مطابق تقریباً 20 کشتیوں کا قافلہ اتوار کو بارسلونا سے روانہ ہوا تھا۔۔۔
تاکہ انسانی راہداری کھول کر فلسطینیوں کے قتل عام کو روکا جا سکے ۔دوسری جانب حماس نے غزہ پر امریکی قبضے اور آبادی کی منتقلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ غزہ کو 10 سال کیلئے امریکی ٹرسٹ شپ میں دینے اور اسے سیاحت و ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے ۔حماس رہنما باسم نعیم نے کہاغزہ برائے فروخت نہیں، یہ سرزمین فلسطینی وطن کا حصہ ہے ۔فلسطینی حکام کے مطابق امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں میں پیر کو مزید 46 افراد شہید ہو گئے ،بھوک کے باعث 3بچوں سمیت 9افراد جان سے گئے ، گزشتہ روز 70 سے زائد ممالک کے 250 میڈیا اداروں نے غزہ میں صحافیوں کی شہادت پر احتجاجاً اپنے مرکزی صفحات پر پیغامات شائع کیے ۔یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں اسرائیلی ملکیت والے ٹینکر اسکارلیٹ رے پر میزائل داغا ہے ۔ حوثی باغیوں نے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے اپنے وزیر اعظم احمد غالب اور دیگر 11 سینئر حکام کا نماز جنازہ ادا کر دیا ،ہزاروں افراد نے جنازے میں شرکت کی۔