صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بحیرہ روم :شدید ہوائیں، غزہ جانیوالا صمود فلوٹیلا بارسلونا واپس

  • دنیا میرے آگے
بحیرہ روم :شدید ہوائیں، غزہ جانیوالا صمود فلوٹیلا بارسلونا واپس

غزہ،بارسلونا (اے ایف پی)بحیرہ روم میں شدید ہواؤں کی وجہ سے غزہ کے لیے روانہ ہونیوالی امدادی کشتی بارسلونا واپس لوٹ گئی۔گلوبل صمود فلوٹیلا کے مطابق تقریباً 20 کشتیوں کا قافلہ اتوار کو بارسلونا سے روانہ ہوا تھا۔۔۔

 تاکہ انسانی راہداری کھول کر فلسطینیوں کے قتل عام کو روکا جا سکے ۔دوسری جانب حماس نے غزہ پر امریکی قبضے اور آبادی کی منتقلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ غزہ کو 10 سال کیلئے امریکی ٹرسٹ شپ میں دینے اور اسے سیاحت و ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے ۔حماس رہنما باسم نعیم نے کہاغزہ برائے فروخت نہیں، یہ سرزمین فلسطینی وطن کا حصہ ہے ۔فلسطینی حکام کے مطابق امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں میں پیر کو مزید 46 افراد شہید ہو گئے ،بھوک کے باعث 3بچوں سمیت 9افراد جان سے گئے ، گزشتہ روز 70 سے زائد ممالک کے 250 میڈیا اداروں نے غزہ میں صحافیوں کی شہادت پر احتجاجاً اپنے مرکزی صفحات پر پیغامات شائع کیے ۔یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں اسرائیلی ملکیت والے ٹینکر اسکارلیٹ رے پر میزائل داغا ہے ۔ حوثی باغیوں نے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے اپنے وزیر اعظم احمد غالب اور دیگر 11 سینئر حکام کا نماز جنازہ ادا کر دیا ،ہزاروں افراد نے جنازے میں شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آئی سی سی کا ویمنز ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان

سہ ملکی سیریز،افغانستان کی پہلی فتح،آج پاکستان سے ٹاکرا

سہ ملکی سیریز کے میچ میں ایک منٹ کی خاموشی

ریڈ بال کرکٹ پر توجہ دیں ، وسیم اکرم کا شاہین کو مشورہ

شاہد آفریدی کا افغانستان میں زلزلے سے تباہی پر دکھ کا اظہار

امام الحق کی کاؤنٹی ون ڈے کپ میں چوتھی سنچری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak