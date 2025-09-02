عمان کی وادی ڈاؤکہ میں لوبان درخت قیمتی خزانہ بن گئے
عمان (اے ایف پی)عمان کی وادی ڈاؤکہ میں دنیا کا سب سے بڑا لوبان کے درخت کا ذخیرہ ہے جہاں 5ہزار سے زائد درخت موجود ہیں۔ ان درختوں سے نکلنے والی خوشبودار رال مقامی معیشت کا اہم حصہ ہے۔
لوبان کا تیل عطریات اور جلد کی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے ۔ یہاں سے حاصل شدہ لوبان سے لگژری خوشبو کی قیمت ہزاروں ڈالر تک ہے ۔ یہ وادی 2000 سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے ۔مقامی مزدور عبداللہ جداد کہتے ہیں ہمارے لیے لوبان سونے سے بھی قیمتی ہے ، یہ ایک خزانہ ہے ۔