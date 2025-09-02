صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمان کی وادی ڈاؤکہ میں لوبان درخت قیمتی خزانہ بن گئے

  • دنیا میرے آگے
عمان کی وادی ڈاؤکہ میں لوبان درخت قیمتی خزانہ بن گئے

عمان (اے ایف پی)عمان کی وادی ڈاؤکہ میں دنیا کا سب سے بڑا لوبان کے درخت کا ذخیرہ ہے جہاں 5ہزار سے زائد درخت موجود ہیں۔ ان درختوں سے نکلنے والی خوشبودار رال مقامی معیشت کا اہم حصہ ہے۔

 لوبان کا تیل عطریات اور جلد کی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے ۔ یہاں سے حاصل شدہ لوبان سے لگژری خوشبو کی قیمت ہزاروں ڈالر تک ہے ۔ یہ وادی 2000 سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے ۔مقامی مزدور عبداللہ جداد کہتے ہیں ہمارے لیے لوبان سونے سے بھی قیمتی ہے ، یہ ایک خزانہ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak