غزہ : مزید 89 فلسطینی شہید ، بیلجیئم کا فلسطین کو تسلیم کرنے ، اسرائیل پر پابندیوں کا اعلا ن
غزہ،یروشلم(اے ایف پی،رائٹرز،دنیا مانیٹرنگ) غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری ،گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں چوبیس گھنٹے کے دوران 89 افراد شہید ، سینکڑوں زخمی ہو گئے ۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں فوجی کارروائی کو وسعت دینے کے منصوبے کے تحت۔۔۔
منگل کو دسیوں ہزار ریزرو فوجیوں کی طلبی شروع کر دی، جس پر اندرون ملک مخالفت اور بیرون ملک مذمت کی جا رہی ہے ،اسرائیلی فوج کے مطابق 60 ہزار ریزرو فوجیوں کی طلبی بتدریج کی جائے گی جبکہ مزید 20 ہزار اہلکاروں کی سروس میں توسیع بھی کی گئی ہے ۔انسانی حقوق تنظیم ‘ہاموکید’ کے مطابق یکم ستمبر تک اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی تعداد 11ہزار40تک پہنچ گئی،جن میں3ہزار577انتظامی قیدی اور 2ہزار662 جنگجو شامل ہیں ،یہ فلسطینی قیدیوں کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے ۔بیلجیئم نے اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ وزیر خارجہ میک سیم نے کہا کہ یہ فیصلہ غزہ میں انسانی المیے کی روشنی میں کیا گیا ، انہوں نے کہا بیلجیئم اسرائیلی حکومت اور حماس پر سخت پابندیاں عائد کرے گا تاکہ بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکخواں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائیاں یا مزید فلسطینی علاقوں کا انضمام، فلسطینی ریاست کے قیام کی بین الاقوامی کوششوں کو نہیں روک سکتیں۔ سوشل میڈیا پر بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ کوئی جارحیت، قبضے کی کوشش یا جبری بے دخلی دو ریاستی حل کی جانب پیش رفت کو نہیں روک سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے دیگر یورپی ممالک کے ساتھ ہے ۔ انہوں نے امریکا کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کے نمائندوں کو ویزا دینے سے انکار کو بھی ناقابل قبول قرار دیا اور اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ اسرائیل کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے ۔ ٹرمپ نے ایک تازہ انٹرویو میں کہا اسرائیل اگرچہ غزہ کی جنگ میں فوجی اعتبار سے کامیابیاں حاصل کر رہا ہے لیکن دنیا کی نظر میں وہ یہ جنگ ہار رہا ہے ۔ غزہ میں جنگ جاری رکھنے سے اسرائیل کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ انہیں اب یہ جنگ ختم کرنی ہوگی۔