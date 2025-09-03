صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روسی حمایت یافتہ ریفائنری پر پابندیاں : سعودی ، عراقی کمپنیوں نے بھارت کو خام تیل کی فروخت روک دی

  • دنیا میرے آگے
روسی حمایت یافتہ ریفائنری پر پابندیاں : سعودی ، عراقی کمپنیوں نے بھارت کو خام تیل کی فروخت روک دی

نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ )سعودی اور عراقی کمپنیوں نے بھارتی ریفائنری کو تیل کی فروخت روک دی۔غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق سعودی آرامکو اور عراق کی سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنی سومو نے یورپی یونین کی جولائی میں عائد کردہ۔۔۔

 پابندیوں کے بعد روسی حمایت یافتہ بھارتی ریفائنری کمپنی نایارا انرجی کو خام تیل کی فروخت معطل کر دی ہے ۔لندن اسٹاک ایکسچینج گروپ (ایل ایس ای جی) کے شپنگ ڈیٹا کے مطابق خلیجی برآمد کنندگان کی جانب سے سپلائی روکنے کے بعد نایارا انرجی، جس کی بڑی شیئر ہولڈر روسی آئل کمپنی روزنیفٹ ہے ، اگست میں خام تیل کی درآمد کے لیے مکمل طور پر روس پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گئی۔کپلر اور ایل ایس ای جی کے شپمنٹ ڈیٹا کے مطابق نایارا عام طور پر ہر ماہ تقریباً 20 لاکھ بیرل عراقی خام تیل اور 10 لاکھ بیرل سعودی خام تیل حاصل کرتی ہے ، تاہم اگست میں اسے دونوں سپلائرز کی جانب سے کوئی کارگو موصول نہیں ہوا۔خبررساں ایجنسی کے مطابق سومو اور نایارا کی جانب سے اس معاملے پر کوئی ردعمل نہیں دیا گیا جبکہ سعودی آرامکو نے بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔خیال رہے کہ روسی تیل کی خریداری کے باعث امریکا نے بھی بھارت پر 50 فیصد تجارتی ٹیرف عائد کیا ہوا ہے ۔امریکا کے صدر ٹرمپ نے بھارت سے تجارتی معاملات پر دو روز قبل کہا تھا اب بھارت نے اپنے محصولات کو صفر کرنے کی پیشکش کی ہے لیکن اب بہت دیر ہوچکی، یہ پیش کش کئی سال پہلے کر دینی چاہیے تھی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

شہباز شریف کی پوٹن اور شی جن پنگ سے ملاقاتیں:روس سے قریبی تعلقات،چین سے مضبوط شراکت داری کا عزم

بنوں:فتنہ الخوارج کا ایف سی ہیڈ کوارٹر زپر خودکش حملہ،فائرنگ ،6اہلکار شہید،5دہشتگرد ہلاک:کوئٹہ میں دھماکا،14افراد شہید،30زخمی

سیلاب جنوبی پنجاب میں داخل ،بہا ولنگر میں بند ٹوٹ گیا،ملتان میں ہیڈ محمد والا ر وڈ پر ٹر یفک معطل

قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا بائیکاٹ ،پارلیمنٹ کے با ہر اسمبلی لگالی

پنجاب :سپرفلڈ کا سامنا،تاریخ کا سب سے بڑا انخلا،ریسکیو آپریشن کیا:مریم نواز

بحرین چیف آف سٹاف کا دورہ نیول ہیڈ کوارٹرز ،امیر البحر سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak