بھارت کیساتھ زیادہ دیر چلا نہیں جا سکتا،ٹرمپ
واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ ) امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے بارے میں سخت مؤقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کیساتھ زیادہ دیر چلا نہیں جا سکتا۔ ٹرمپ نے بھارت کی پالیسیوں اور رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
تعلقات بہتر بنانے میں مشکلات ہیں۔تجارت کرنا چاہتے ہیں مگر بھارتی حکومت کے بعض اقدامات رکاوٹ ہیں۔بھارت نے امریکا سے بھاری ٹیرف موصول کیا،امریکا بھارت کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے ۔امریکی صدر نے ریڈیو پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین ، روس کے ساتھ امریکا کے خلاف اتحاد پر تشویش نہیں ، میں روسی صدر پیوٹن سے بہت مایوس ہوا ہوں ، یوکرین جنگ میں لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ کروں گا ۔ انہوں نے کہا تیل سے حاصل ایرانی آمدن کو مزید کمزور کیا جائیگا،نئی پابندیا ں عائد کر دیں،عراقی نژاد کاروباری شخص ایرانی تیل کی غیر قانونی تجارت کر رہا ہے ،ایرانی تیل سے حاصل فنڈز امریکا اور اتحادیوں پر حملوں میں استعمال ہو رہے ہیں ۔