چینی و روسی صدور کی ملاقات ، 20 سے زائد معاہدوں پر دستخط
بیجنگ(اے ایف پی)روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ نے منگل کو بیجنگ میں ملاقات کے دوران توانائی، ایوی ایشن، مصنوعی ذہانت اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے 20 سے زائد معاہدوں پر دستخط کیے ۔
صدر پیوٹن نے روس چین تعلقات کو غیر معمولی بلند سطح پر قرار دیتے ہوئے کہا ہم ہمیشہ ساتھ تھے ، اب بھی ساتھ ہیں۔ صدر شی نے کہا کہ عالمی تبدیلیوں کے باوجود یہ تعلقات مضبوط ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین جنگ اور دیگر علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا، تاہم تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔