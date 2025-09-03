انڈونیشیا:احتجاج کے دوران 20 افراد لاپتا،1240گرفتار
جکارتہ(اے ایف پی) انڈونیشیا میں قانون سازوں کی مراعات کے خلاف شروع ہونے والے پرتشدد احتجاج کے دوران کم از کم 20 افراد لاپتا ہیں، جبکہ چھ افراد ہلاک ہو چکے ۔
پولیس کی جانب سے ایک نوجوان ڈلیوری ڈرائیور کی ہلاکت کے واقعے کے بعد احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے ۔ جکارتہ پولیس نے اب تک 1240 افراد کو گرفتار کیا ہے ،ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے چند اقدامات عوامی ناراضی کو کم کرنے میں ناکام رہے ، معاشی ترقی عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی۔ ہزاروں افراد نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ امیر و غریب میں فرق بڑھ رہا ہے ۔ حکومت کی نااہلی اور سیاسی اشرافیہ کی کرپشن پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ، جو ملک کے مختلف شہروں میں لوٹ مار اور تشدد کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے ۔