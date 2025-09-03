صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا:احتجاج کے دوران 20 افراد لاپتا،1240گرفتار

  • دنیا میرے آگے
انڈونیشیا:احتجاج کے دوران 20 افراد لاپتا،1240گرفتار

جکارتہ(اے ایف پی) انڈونیشیا میں قانون سازوں کی مراعات کے خلاف شروع ہونے والے پرتشدد احتجاج کے دوران کم از کم 20 افراد لاپتا ہیں، جبکہ چھ افراد ہلاک ہو چکے ۔

پولیس کی جانب سے ایک نوجوان ڈلیوری ڈرائیور کی ہلاکت کے واقعے کے بعد احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے ۔ جکارتہ پولیس نے اب تک 1240 افراد کو گرفتار کیا ہے ،ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے چند اقدامات عوامی ناراضی کو کم کرنے میں ناکام رہے ، معاشی ترقی عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی۔ ہزاروں افراد نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ امیر و غریب میں فرق بڑھ رہا ہے ۔ حکومت کی نااہلی اور سیاسی اشرافیہ کی کرپشن پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ، جو ملک کے مختلف شہروں میں لوٹ مار اور تشدد کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

زیادہ دیر تک فون دیکھنے کیوجہ سے نوجوان فالج کا شکار

23سالہ نوجوان اور 83سالہ خاتون محبت میں گرفتار

2025 :ابتدائی 6ماہ میں عالمی سولر انسٹالیشن میں بڑا اضافہ

بھارت میں ناپید ہونیوالے ایشیائی شیر خونخوار بن گئے

خون پتلا کرنے کیلئے ایسپرن سے بہتر دوا سامنے آگئی

قلبی صحت کیلئے دانتوں کو صاف رکھناضروری قرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak