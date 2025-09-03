صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران امریکا سے جوہری مذاکرات پر آمادہ ، میزائل پروگرام پر سمجھوتہ مسترد

  • دنیا میرے آگے
ایران امریکا سے جوہری مذاکرات پر آمادہ ، میزائل پروگرام پر سمجھوتہ مسترد

تہران(اے ایف پی)ایران امریکا سے جوہری مذاکرات پر آمادہ ، میزائل پروگرام پر سمجھوتہ مسترد کر دیا، ایرانی سکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا ہے کہ امریکا سے جوہری مذاکرات کا دروازہ بند نہیں۔۔۔

 لیکن میزائل پروگرام پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں۔ سوشل میڈیا پر بیان میں لاریجانی نے الزام لگایا کہ امریکا صرف باتوں میں دلچسپی رکھتا ہے ، مذاکرات کی میز پر نہیں آتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی طاقتوں کی جانب سے اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنا مذاکرات کو مزید مشکل بناتا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر بننے کی کوشش، دنانیر کی نئی ویڈیو زیر بحث آگئی

ٹک ٹاکرسامعہ کو قتل کی دھمکی دینے والے کا اعترافِ جرم

سٹیج اداکارہ اقرا پر تشدد کرنے اور دھمکانے والے شخص کیخلاف مقدمہ

غزہ میں بچی کا قتل،گیم آف تھرونز کے اداکار لیام کننگھم آبدیدہ

مجھے شادی کا شوق نہیں لیکن والد کی دوسری شادی میں نے کروائی:اسد ملک

سائرہ یوسف اور عدیل حسین کے درمیان قربت کی خبریں

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak