ایران امریکا سے جوہری مذاکرات پر آمادہ ، میزائل پروگرام پر سمجھوتہ مسترد
تہران(اے ایف پی)ایران امریکا سے جوہری مذاکرات پر آمادہ ، میزائل پروگرام پر سمجھوتہ مسترد کر دیا، ایرانی سکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا ہے کہ امریکا سے جوہری مذاکرات کا دروازہ بند نہیں۔۔۔
لیکن میزائل پروگرام پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں۔ سوشل میڈیا پر بیان میں لاریجانی نے الزام لگایا کہ امریکا صرف باتوں میں دلچسپی رکھتا ہے ، مذاکرات کی میز پر نہیں آتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی طاقتوں کی جانب سے اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنا مذاکرات کو مزید مشکل بناتا ہے ۔