صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوڈان :لینڈ سلائیڈنگ ، گاؤں تباہ، 1000افراد ہلاک

  • دنیا میرے آگے
سوڈان :لینڈ سلائیڈنگ ، گاؤں تباہ، 1000افراد ہلاک

خرطوم (اے ایف پی)سوڈان کے جنگ زدہ مغربی علاقے دارفور میں مرّہ پہاڑوں کے دامن میں واقع گاؤں تراسین شدید بارشوں کے بعد ہونے والی ہولناک لینڈ سلائیڈنگ میں مکمل طور پر تباہ ہوگیا، جس سے ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ۔

 لبریشن موومنٹ آرمی نے بتایا کہ صرف ایک شخص زندہ بچ سکا۔ باغی گروپ نے اقوام متحدہ سمیت عالمی امدادی اداروں سے لاشیں نکالنے میں مدد کی اپیل کی ہے ۔ یہ سانحہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب خانہ جنگی کے باعث بیشتر علاقوں میں امدادی رسائی ممکن نہیں۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر بننے کی کوشش، دنانیر کی نئی ویڈیو زیر بحث آگئی

ٹک ٹاکرسامعہ کو قتل کی دھمکی دینے والے کا اعترافِ جرم

سٹیج اداکارہ اقرا پر تشدد کرنے اور دھمکانے والے شخص کیخلاف مقدمہ

غزہ میں بچی کا قتل،گیم آف تھرونز کے اداکار لیام کننگھم آبدیدہ

مجھے شادی کا شوق نہیں لیکن والد کی دوسری شادی میں نے کروائی:اسد ملک

سائرہ یوسف اور عدیل حسین کے درمیان قربت کی خبریں

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak