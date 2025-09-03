سوڈان :لینڈ سلائیڈنگ ، گاؤں تباہ، 1000افراد ہلاک
خرطوم (اے ایف پی)سوڈان کے جنگ زدہ مغربی علاقے دارفور میں مرّہ پہاڑوں کے دامن میں واقع گاؤں تراسین شدید بارشوں کے بعد ہونے والی ہولناک لینڈ سلائیڈنگ میں مکمل طور پر تباہ ہوگیا، جس سے ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ۔
لبریشن موومنٹ آرمی نے بتایا کہ صرف ایک شخص زندہ بچ سکا۔ باغی گروپ نے اقوام متحدہ سمیت عالمی امدادی اداروں سے لاشیں نکالنے میں مدد کی اپیل کی ہے ۔ یہ سانحہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب خانہ جنگی کے باعث بیشتر علاقوں میں امدادی رسائی ممکن نہیں۔