کروشیا: سرکاری خرچ پر کھانا کھانے کا جرم ،سابق وزیر کو قید کی سزا، رقم بھی واپس کرنا پڑی

زغرب(دنیا مانیٹرنگ)کروشیا کی سابق وزیر گبریئیلا زالچ کو یورپی یونین فنڈز سے ذاتی اخراجات کرنے پر سات ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ۔

انہوں نے کم از کم 9 مواقع پر تقریباً 10 ہزار یورو ریسٹورنٹس اور تقریبات میں خرچ کیے ، ۔ الزامات تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے رقم واپس کر دی۔ زالچ پہلے بھی بدعنوانی میں سزا یافتہ ہیں۔ جون 2025 میں ایک اور مقدمے میں اعترافِ جرم پر انہیں دو سال قید اور 2 لاکھ یورو جزوی ہرجانہ ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کرنا پڑی۔

 

 

