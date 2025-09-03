صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہر 100میں سے ایک موت کا باعث خودکشی،نوجوان زیادہ متاثر:ڈبلیو ایچ او

جنیوا(اے ایف پی)عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہر 100 میں سے ایک موت خودکشی کے باعث ہوتی ہے ، اور ہر ایک کے پیچھے 20 ناکام کوششیں ہوتی ہیں۔

2021 میں تقریباً 7 لاکھ 27 ہزار افراد نے خودکشی کی، جن میں نوجوان نمایاں ہیں۔ خواتین میں یہ دوسری اور مردوں میں تیسری بڑی  وجہ بنی۔ اگرچہ 2000 سے 2021 تک خودکشیوں میں 35 فیصد کمی آئی، لیکن موجودہ رفتار سے 2030 کا ہدف حاصل ہونا مشکل ہے ۔ ڈبلیو ایچ او نے فوری عالمی اقدامات کی اپیل کی ہے تاکہ بڑھتے ہوئے بحران کو روکا جا سکے ۔

 

 

