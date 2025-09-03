صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی پنجاب میں سیلابی صورتحال ہزاروں دیہات متاثر

امرتسر(اے ایف پی) بھارتی ریاست پنجاب میں شدید سیلاب کے باعث ہزاروں دیہات متاثر ہو گئے ،پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان نے اسے دہائیوں کا سب سے بڑا سیلابی بحران قرار دیا ہے ۔

940 مربع کلومیٹر سے زائد زرعی زمین پانی میں ڈوب گئی ، جس سے فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے ۔ بھارتی فوج اور ریسکیو ٹیمیں کشتیوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور غیر منظم ترقی کے باعث سیلابوں کی شدت اور تعداد میں اضافہ ہوا ہے ۔ شمال مغربی بھارت میں بارشیں معمول سے تیس فیصد زیادہ ہوئی ہیں، جبکہ دہلی میں یمنا ندی کا پانی بڑھنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ۔

 

 

