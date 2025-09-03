نیوزی لینڈ :غیر ملکی سرمایہ کاروں پر پراپرٹی خریدنے کی پابندی ختم
ویلنگٹن(اے ایف پی) نیوزی لینڈ نے سات سالہ پابندی کو جزوی طور پر ختم کرتے ہوئے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں پراپرٹی خریدنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے ۔
2018 میں جیسنڈا آرڈرن کی حکومت نے بڑھتی ہوئی گھریلو قیمتوں کو کنٹرول کرنے کیلئے پابندی لگائی تھی۔ اب سرمایہ کار ویزا ہولڈرز 50لاکھ نیوزی لینڈ ڈالر سے زائد قیمت کی پراپرٹی خرید سکیں گے ۔ وزیراعظم کرسٹوفر کے مطابق اس فیصلے کا مقصد غیر ملکی ملکیت کو محدود رکھتے ہوئے اعلیٰ سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنا ہے ۔