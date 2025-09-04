چین میں سب سے بڑی فوجی پریڈ،شہباز شریف موجود،مودی غائب
بیجنگ (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک) دوسری جنگ عظیم میں چین کی فتح کی سالگرہ کے موقع پر بیجنگ میں چین کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ کااہتمام کیاگیا اور جدیدہتھیاروں کی نمائش کی گئی ،تقریب میں ولادی میر پوٹن ،ایرانی صدرمسعود پزشکیان، شمالی کوریا کے صدر کم جونگ اُن سمیت 26ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔۔۔
وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود تھے جبکہ بھارتی وزیراعظم نریندرا مودی اس کا حصہ نہیں تھے ۔چینی صدر نے اپنے خطاب میں کہاکہ انصاف اور مساوات پر مبنی عالمی نظام چاہتے ہیں ،جنگ یاامن ،انسانیت ایک کوچنے ۔تفصیلات کے مطابق چین میں دوسری جنگِ عظیم کی فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ شاندار فوجی پریڈ میں ایشیا کے طاقتور ترین رہنما ایک ساتھ دکھائی دئیے ۔بیجنگ میں تیانمن سکوائر پر ہونے والی عظیم الشان تقریب میں چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادی میر پوٹن اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف ایک ساتھ پریڈ وینیو میں داخل ہوئے ، جسے عالمی میڈیا نے بھرپور کوریج دی۔پریڈ میں پاکستان کی اعلیٰ سطح کی شرکت خطے میں اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے ، تینوں رہنماؤں کی ایک ساتھ موجودگی کو ایشیائی طاقتوں کے اتحاد کی علامت قرار دیا جا رہا ہے ۔اس موقع پر بھارتی وزیراعظم کو تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا، جس پر مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ خطے میں بدلتے ہوئے تزویراتی توازن کی عکاسی کرتا ہے ۔ فوجی پریڈ میں زیر آب ڈرونز، بڑے میزائلوں اور لیزر ہتھیاروں نے ہجوم کو حیران کر دیا، چین نے پریڈ میں مائع ایندھن سے چلنے والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ڈی ایف فائیو سی کی نقاب کشائی بھی کی ،یہ نیا میزائل اپنی غیر معمولی رینج کے باعث پوری دنیا میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتا ہے ۔ماہرین کے مطابق ا س کی رینج 20 ہزار کلومیٹر سے زائد ہے اور یہ دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ اس میزائل کی ایک بڑی خصوصیت اس کی نئی ساخت ہے ، اسے 3 حصوں میں 3 مختلف گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے ، جس سے لانچ کیلئے اس کی تیاری میں وقت کم لگتا ہے ۔ یہ میزائل آواز سے کئی گنا زیادہ تیزی سے پرواز کرتا ہے جس سے موجودہ میزائل دفاعی نظاموں کو اس کا جواب دینے کیلئے انتہائی کم وقت ملتا ہے ۔چین نے پریڈ میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل جدید ترین ڈرونز متعارف کروادئیے ۔جن میں مسلح ریکی ڈرون، ونگ مین ڈرون، ایئر سپیریئورٹی ڈرون اور بحری جہازوں سے اڑان بھرنے والے بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر شامل تھے جنہیں پہلی بار دکھایا گیا۔
، یہ ڈرونز اسٹیلتھ حملوں کے ساتھ خود کار آپریشنز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سپرسانگ میزائلو ں کی مکمل رینج بھی دکھائی گئی اورحیران کن لیزر ویپن بھی نمائش کیلئے پیش کئے گئے جبکہ زیر آب ڈرونز کے علاوہ کئی بغیر پائلٹ گاڑیاں بھی نمائش کیلئے رکھی گئی تھیں، جن میں سطحی جہاز بھی شامل تھے ،پریڈ میں ابتدائی انتباہی ریڈار ٹیکنالوجی بہت زیادہ نمایاں تھی، ان میں شامل کے جی 600کو طیارہ بردار بحری جہاز پر استعمال کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے ۔جنگ عظیم دوم میں جاپان پر چین کی فتح کی یادگاری تقریب سے خطاب میں چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ انسانیت کو آج جنگ یا امن میں سے ایک کو چُننا ہے ۔ چینی عوام امن کے لئے پرعزم ہیں، چین کے عوام تاریخ کے درست رخ پر کھڑے ہیں، ان کی ترقی اور خوشحالی کو نہیں روکا جاسکتا،چینی کبھی دھونس جمانے والے سے مرعوب نہیں ہوئے ۔چینی صدر نے اقوام عالم سے تاریخی سانحات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کی اپیل بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا عالمی نظام چاہتے ہیں جو انصاف اور مساوات پر مبنی ہو، ہم جتنے بھی مضبوط ہوجائیں کبھی توسیع پسندانہ راستہ اختیار نہیں کریں گے ۔