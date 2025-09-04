انسان 150 سال تک زندہ رہ سکے گا ، پوٹن اور شی پنگ میں گفتگو
بیجنگ(مانیٹرنگ ڈیسک )چین میں جنگ عظیم دوم میں فتح کے 80 سال پورے ہونے پر ہونیوالی پریڈ کے موقع پر روسی صدر ولادی میرپوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی غیر معمولی گفتگو مائیک پر ریکارڈ ہوگئی۔۔۔
۔ غیر ارادی طور پر ریکارڈ ہونے والی گفتگو میں دونوں رہنما انسانی اعضا کی پیوندکاری اور انسانوں کی عمر 150 سال تک بڑھنے کے امکانات پر بات کر رہے تھے ۔یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پوٹن اور شی جن پنگ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن کے ساتھ غیر ملکی رہنماؤں کے ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے فوجی پریڈ کے معائنے کیلئے جارہے تھے ۔یہ گفتگو سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کی لائیو سٹریمنگ میں نشر ہوئی جسے دیگر میڈیا اداروں سمیت سی جی ٹی این، ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز نے بھی حاصل کیا۔ چین کے ریڈیو اور ٹی وی ایڈمنسٹریشن کے مطابق اس کوریج کو آن لائن 1.9 ارب بار دیکھا گیا جبکہ 40 کروڑ سے زائد ناظرین نے ٹی وی پر براہِ راست دیکھا۔پوٹن اور شی پنگ جب سٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے تو پوٹن کے مترجم کو چینی زبان میں کہتے سنا گیا کہ بائیوٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے ،انسانی اعضا کو بار بار ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے ، جتنا زیادہ آپ زندہ رہیں گے ، اتنے ہی جوان دکھائی دیں گے ، حتیٰ کہ آپ امر بھی ہو سکتے ہیں۔اس پر شی جن پنگ، جو کیمرے پر نظر نہیں آرہے تھے ، نے جواب دیا کہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صدی میں انسان 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے ۔ کم جونگ اُن اس دوران مسکراتے ہوئے پوٹن اور شی جن پنگ کی طرف دیکھتے رہے تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کیلئے گفتگو کا ترجمہ کیا جا رہا تھا یا نہیں۔