ٹرمپ کاشی جن پنگ ، پوٹن اور کم جونگ پرامریکا کیخلاف سازش کا الزام
واشنگٹن ،ماسکو (اے ایف پی)امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو طنز بھرا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا کے خلاف سازش کرتے ہوئے پوٹن اور کم جونگ اُن کو میری نیک خواہشات پہنچائیں۔۔۔
انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں کہاکہ چین کے صدر بیرونی حملہ آور کو شکست دینے میں امریکی مدد کا اعتراف کریں،امید ہے چین اپنی آزادی کے جشن میں امریکی حمایت اور قربانیوں کو بھی یاد رکھے گا۔شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس پر ٹرمپ نے کہا کہ چین اور روس کی شمولیت کے ساتھ امریکا کے خلاف اتحاد بننے پر تشویش نہیں ہے ۔ روسی صدر سے بہت مایوس ہوا ہوں، یوکرین جنگ میں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کچھ کروں گا۔کریملن نے سازش سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات کو مسترد کر دیا اور ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی کچھ منصوبہ بندی نہیں کر رہا۔کریملن کے خارجہ پالیسی مشیر یوری اوشاکوف نے بیان میں کہا ہے کہ صدر پیوٹن چین کے صدر شی جن پنگ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن کے ساتھ امریکا کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے ۔ چین اور شمالی کوریا سے رابطہ روس کے مفاد میں ہے کسی کے خلاف نہیں ، امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں بیان دیا ہو۔