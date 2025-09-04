عالمی منڈی میں خام تیل1فیصدسستا
لندن (اے پی پی)عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گزشتہ روز ایک فیصد سے زائد کی کمی دیکھی گئی ۔ کاروباری سرگرمیوں کے دوران برینٹ کروڈ کی قیمت 96 سینٹ یا ایک اعشاریہ 4 فیصد کمی کے بعد 68اعشاریہ 18 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ۔۔۔
جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ ایک اعشاریہ 02ڈالر یا ایک اعشاریہ 6فیصد کمی کے ساتھ 65اعشاریہ 57 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ اوپیک پلس کے آٹھ رکن ممالک کل اتوار کو ہونیوالے اجلاس میں اکتوبر سے تیل کی پیداوار میں مزید اضافہ کرنے پر غور کریں گے تاکہ عالمی مارکیٹ میں اپنا حصہ دوبارہ حاصل کیا جا سکے ۔