21ہزار فلسطینی بچے معذور،اسرائیلی حملے ،مزید 40 شہید
غزہ (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک )اقوام متحدہ کی معذور افراد کے حقوق کی کمیٹی نے کہاہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں کم از کم ہزار بچے معذور ہو چکے ہیں ۔۔۔
،اسرائیل کے فلسطین پرحملوں کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز مزید 40فلسطینی شہید ہوگئے جن میں بھوک کی شدت سے مرنیوالے 6فلسطینی بھی شامل ہیں ۔ اقوام متحدہ کی معذور افراد کے حقوق کی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً دو سالوں میں تقریباً40ہزار500بچے زخمی ہوئے جن میں سے نصف سے زیادہ معذور ہو چکے ہیں۔رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معذور افراد کو غیر محفوظ اور غیرمعمولی حالات میں بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جیسے کہ نقل و حرکت کی مدد کے بغیر ریت یا مٹی سے رینگنا، غزہ کی پٹی میں لائی جانے والی انسانی امداد پر پابندیاں غیر متناسب طور پر معذور افراد کو متاثر کر رہی ہیں۔ دوسری طر ف گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں غزہ کے گھر پر راکٹ حملے سے حاملہ فلسطینی خاتون شہید ہوگئی، المَواسی پر اسرائیلی ڈرون حملے سے 5 معصوم بچے شہید ہوگئے ، شہدا کی تعداد 63 ہزار 633 ہوگئی، 1 لاکھ 60 ہزار 914 افراد زخمی ہو چکے ،بھوک کی شد ت سے 6 اور فلسطینی چل بسے ، جبری قحط سے 131 بچوں سمیت اموات 367 ہو گئیں ۔مقبوضہ بیت المقدس میں نتین یاہو کے خلاف احتجاج کیاگیا،مظاہرین یر غمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کررہے تھے جبکہ اسرائیلی مظاہرین نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے گھر کے قریب کنٹینروں اور ٹائروں کو نذرآتش کر دیا اور غزہ کے محصور فلسطینی علاقوں میں صہیونی قیدیوں کی رہائی کیلئے سمجھوتہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ آتشزدگی سے رحافیا اور جفعات رام کے علاقوں میں متعدد گاڑیوں کو نقصان ہوا، جبکہ کچھ رہائشیوں کو قریبی عمارتوں سے نکالنا پڑا۔مظاہرین نے تل ابیب میں نیشنل لائبریری کی چھت پر بھی دھرنا دیا ۔اسرائیل کے ریزرو فوجیوں نے غزہ میں نیتن یاہو کی جنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بغاوت کر ڈالی اور ڈیوٹی پر آنے سے انکار کر دیا۔انہوں نے تل ابیب میں پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا ہے کہ اگر انہیں غزہ سٹی پر قبضے کی کارروائی کیلئے طلب کیا گیا تو وہ نیتن یاہو کی غیرقانونی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کردینگے ۔