روس کا حملہ ،9یوکرینی ہلاک کیف پر 502ڈرونز اور24میزائل داغ دئیے
کیف (اے ایف پی)روس کے یوکرین پر حملے میں 9افراد ہلاک ہوگئے ،روسی فوج نے مشرقی یوکرین کے قصبے کوسٹیانتینیوکا میں توپ خانے اور ڈرونز سے حملہ کیا ،جس سے 7افراد زخمی بھی ہوئے ۔۔۔
یوکرین کی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر 502ڈرونز اور 24 میزائلز داغ دئیے جن میں سے 430ڈرون اور 21 میزائل مار گرائے گئے ۔ روسی وزارتِ دفاع کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کے 105 ڈرون تباہ کئے ۔امریکی صدر ڈونلڈٹرمپ آج یوکرینی صدر ولادی میر زیلنسکی سے صورتحال پرتبادلہ خیال کیلئے ٹیلیفونک گفتگوکرینگے ۔