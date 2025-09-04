صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ میں 16سال سے کم عمر بچوں کو انرجی ڈرنگ بیچنے پرپابندی کا فیصلہ

لندن (اے ایف پی)برطانیہ کی حکومت نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہائی کیفین والے انرجی ڈرنکس کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کرلیا ۔۔۔

۔وزیر صحت ویس سٹریٹنگ نے ایک بیان میں کہا کہ دکانوں کو بچوں کو یہ مشروبات فروخت کرنے سے روک کر ہم آنے والی صحت مند اور خوش حال نسلوں کی بنیادیں بنانے میں مدد کر رہے ہیں،ابھی سپرمارکیٹوں میں رضا کارانہ پابندی متعارف کرائی گئی  ہے ،جس کے بعد باقاعدہ پابندی بھی عائد کی جاسکتی ہے ۔سٹریٹنگ نے کہاکہ انرجی ڈرنکس بے ضرر معلوم ہو تے ہیں لیکن آج کے بچوں کی نیند، ارتکاز اور تندرستی سب متاثر ہو رہی ہے جبکہ شوگر کے زیادہ ورژن ان کے دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور موٹاپے میں حصہ ڈالتے ہیں۔

 

