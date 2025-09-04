صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان : رومانوی شاعری پر پابندی خلاف ورزی پرسخت سزاکاحکم

  • دنیا میرے آگے
کابل (آئی این پی )افغان حکومت نے لڑکا اور لڑکی کی محبت کو بیان کرنیوالی رومانوی شاعری پر پابندی عائد کردی۔افغانستان میں طالبان حکومت نے شاعری اور ادبی محافل کے سخت ضابطہ اخلاق کو نافذ کردیا ۔۔۔

جس کی خلاف ورزی پر سزا بھی ہوسکتی ہے ۔ امیرِ طالبان ہبت اللہ اخوندزادہ کے حکم پر شعبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے 13دفعات پر مشتمل نئے قانون  شاعری و مشاعروں کا ضابطہ اخلاق کے نفاذ کا اعلان کردیا ، ہر شاعر کو طالبان قیادت کی تعریف اور مخصوص ہدایات پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے ۔

 

