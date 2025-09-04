صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا کا وینزویلا کے ساحل کے قریب کشتی پر حملہ، 11 منشیات فروش ہلاک

  • دنیا میرے آگے
امریکا کا وینزویلا کے ساحل کے قریب کشتی پر حملہ، 11 منشیات فروش ہلاک

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا نے وینزویلا کے ساحل کے قریب منشیات بردارکشتی پر حملہ کردیا جس سے کشتی مکمل تباہ اور اس میں سوار 11منشیات فروش ہلاک ہوگئے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی امریکی ملک وینزویلا سے منشیات بردارکشتی روانہ ہوئی ۔۔۔

جسے امریکی فوجیوں نے نشانہ بنایا۔امریکی صدر ڈونلڈ  ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ منگل کو ہونے والی امریکی فوجی کارروائی میں وینزویلا کے گینگ ٹرین ڈی آراگوا کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا، یہ جہاز بین الاقوامی پانیوں میں تھا اور امریکا کیلئے غیر قانونی منشیات لے جا رہا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

جنرل ہسپتال نرسری : نومولود بازیاب، ملزم گرفتار

گلبرگ سیون اپ پھاٹک ،نوجوان ٹرین کے نیچے آکر جاں بحق

فائرنگ سے زخمی میڈیکل کی طالبہ دم توڑ گئی

چھیڑ چھاڑ سے روکنے پر خواتین سمیت متعدد افراد پر تشدد

دومنشیات فروش گرفتار، 6 لٹر شراب، ایک کلوچرس برآمد

دو بجلی چوروں کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak