امریکا کا وینزویلا کے ساحل کے قریب کشتی پر حملہ، 11 منشیات فروش ہلاک
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا نے وینزویلا کے ساحل کے قریب منشیات بردارکشتی پر حملہ کردیا جس سے کشتی مکمل تباہ اور اس میں سوار 11منشیات فروش ہلاک ہوگئے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی امریکی ملک وینزویلا سے منشیات بردارکشتی روانہ ہوئی ۔۔۔
جسے امریکی فوجیوں نے نشانہ بنایا۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ منگل کو ہونے والی امریکی فوجی کارروائی میں وینزویلا کے گینگ ٹرین ڈی آراگوا کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا، یہ جہاز بین الاقوامی پانیوں میں تھا اور امریکا کیلئے غیر قانونی منشیات لے جا رہا تھا۔