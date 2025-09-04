امریکی ریاست میں سکول کے بچوں کیلئے گن سیفٹی کلاسز لازمی قرار
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا کی ریاست ٹینیسی میں 5سال سے کم عمر بچوں کیلئے گن سیٖفٹی کلاس لازمی قراردے دی گئی ،ریاستی اسمبلی نے اس حوالے سے قانون 2024 ، منظور کیاتھاجسے اب لاگو کردیاگیاہے۔۔۔
۔ریاستی محکمہ تعلیم نے اداروں کو خطوط جاری کئے ہیں کہ پانچ سے آٹھ سال کے طالب علموں کوآتشیں ہتھیاروں کے حوالے سے ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرنے اور بندوق کے مختلف حصوں کی شناخت کرنے کی تعلیم دی جائے ،یہ کورس ہر سال ہائی سکول کے اختتام تک طلبا کیلئے لازمی ہوگا۔ ٹینیسی پہلی ریاست ہے جس نے بچوں کیلئے گن سیفٹی کلاسز کو لازمی قرار دینے کا قانون پاس کیا تاہم یوٹاہ اور آرکنساس ریاست بھی رواں سال ایسے قانون منظور کرچکی ہیں ۔