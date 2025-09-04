صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی ریاست میں سکول کے بچوں کیلئے گن سیفٹی کلاسز لازمی قرار

  • دنیا میرے آگے
امریکی ریاست میں سکول کے بچوں کیلئے گن سیفٹی کلاسز لازمی قرار

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا کی ریاست ٹینیسی میں 5سال سے کم عمر بچوں کیلئے گن سیٖفٹی کلاس لازمی قراردے دی گئی ،ریاستی اسمبلی نے اس حوالے سے قانون 2024 ، منظور کیاتھاجسے اب لاگو کردیاگیاہے۔۔۔

۔ریاستی محکمہ تعلیم نے اداروں کو خطوط جاری کئے ہیں کہ پانچ سے آٹھ سال کے طالب علموں کوآتشیں ہتھیاروں کے حوالے سے ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرنے اور بندوق کے مختلف حصوں  کی شناخت کرنے کی تعلیم دی جائے ،یہ کورس ہر سال ہائی سکول کے اختتام تک طلبا کیلئے لازمی ہوگا۔ ٹینیسی پہلی ریاست ہے جس نے بچوں کیلئے گن سیفٹی کلاسز کو لازمی قرار دینے کا قانون پاس کیا تاہم یوٹاہ اور آرکنساس ریاست بھی رواں سال ایسے قانون منظور کرچکی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

جنرل ہسپتال نرسری : نومولود بازیاب، ملزم گرفتار

گلبرگ سیون اپ پھاٹک ،نوجوان ٹرین کے نیچے آکر جاں بحق

فائرنگ سے زخمی میڈیکل کی طالبہ دم توڑ گئی

چھیڑ چھاڑ سے روکنے پر خواتین سمیت متعدد افراد پر تشدد

دومنشیات فروش گرفتار، 6 لٹر شراب، ایک کلوچرس برآمد

دو بجلی چوروں کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak