امریکی ڈینٹسٹ نے بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی

نیویارک (مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی ریاست جارجیا میں دانتوں کے ڈاکٹر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔۔۔

۔امریکی میڈیا کے مطابق جارجیا کے علاقے جانز کریک میں ڈینٹسٹ ڈاکٹر جیمز چوئی نے اپنی اہلیہ اور 15 سالہ بیٹی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں افراد کی لاشیں اتوار کے روز ان کے پرتعیش بنگلے سے برآمد ہوئی ہیں ۔ 52 سالہ بیوی اور 15 سالہ بیٹی کو قتل کرنے کے  بعد اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والے 52 سالہ ڈاکٹر جیمز چوئی کا تعلق جنوبی کوریا سے تھا ۔ 

 

 

