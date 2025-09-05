جاسوسی کا خدشہ :بیجنگ میں کم، پوٹن ملاقات کے بعد اشیا کی صفائی
سیول(رائٹرز) جب شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن نے بیجنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی، تو اُن کے عملے نے احتیاط کے ساتھ ان تمام اشیا کو صاف کیا جنہیں کم نے چھوا تھا۔۔۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات غیر ملکی جاسوسوں سے بچنے کے لیے اختیار کیے گئے حفاظتی اقدامات کا حصہ ہیں۔اگرچہ کم اور پوٹن کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا تاثر دیا جا رہا ہے ، لیکن بدھ کو سامنے آنے والی فوٹیج نے ظاہر کیا کہ یہ تنہا ریاست اپنے رہنما کی صحت سے متعلق کسی بھی سراغ کو چھپانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرتی ہے ۔ٹیلیگرام پر کریملن کے رپورٹر الیگزینڈر یوناتشیف نے ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں کم کے دو اہلکاروں کو دکھایا گیا جو بیجنگ میں اُس کمرے کی باریکی سے صفائی کر رہے تھے جہاں کم اور پوٹن نے دو گھنٹے سے زائد وقت بات چیت کی۔اہلکاروں نے کرسی کی پشت اور بازو صاف کیے ، کم کے پاس رکھی ہوئی میز بھی صاف کی گئی اور اُن کا پینے کا گلاس بھی ہٹا دیا گیا۔رپورٹر نے کہا مذاکرات ختم ہونے کے بعد، شمالی کوریا کے سربراہ کے ہمراہ آنے والے عملے نے احتیاط سے کم کی موجودگی کے تمام نشانات مٹا دئیے ۔ملاقات کے بعد کم اور پوٹن چائے کی نشست کے لیے گئے اور ایک دوسرے سے گرمجوشی سے رخصت ہوئے ۔جاپان کے اخبار نکیئی کے مطابق جیسا کہ اُن کے سابقہ غیر ملکی دوروں میں ہوتا رہا ہے ، کم اپنے ساتھ ایک ذاتی بیت الخلا بھی لے کر آئے تاکہ صحت سے متعلق کوئی سراغ نہ مل سکے ۔ یہ بیت الخلا اُن ک مخصوص سبز رنگ کی ٹرین میں نصب کیا گیا تھا جو انہیں بیجنگ لے کر آئی۔ یہ اقدام جنوبی کوریائی اور جاپانی انٹیلی جنس اداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا۔امریکی ادارے اسٹمسن سینٹر سے وابستہ شمالی کوریا کے ماہر مائیکل میڈن کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات کم کے والد، کم جونگ اِل کے دور سے رائج ہیں۔انہوں نے کہاخصوصی بیت الخلا اور کوڑا کرکٹ، فضلہ اور سگریٹ کے ٹکڑوں کے لیے تھیلے اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی غیر ملکی انٹیلی جنس ایجنسی چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو کوئی نمونہ حاصل نہ کر سکے اور اُس کا تجزیہ نہ کرے ۔ایسے نمونے کم جونگ اُن کی صحت سے متعلق معلومات فراہم کر سکتے ہیں، جن میں بال یا جلد کے ذرات بھی شامل ہیں۔2019 میں ہنوئی میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ سربراہی ملاقات کے بعد کم کے محافظوں کو اُن کے ہوٹل کے کمرے کی فرش پر رکاوٹ ڈال کر گھنٹوں صفائی کرتے دیکھا گیا۔ اُنہوں نے کمرے سے مختلف اشیا بشمول بستر کا گدا بھی نکالا۔کم کی ٹیم کو اس سے پہلے بھی اشیا کو اُن کے استعمال سے قبل احتیاط سے صاف کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے ۔2018 میں جنوبی کوریا کے صدر مون جے اِن کے ساتھ ملاقات کے موقع پر شمالی کوریائی سکیورٹی گارڈز نے کرسی اور میز پر اسپرے کر کے اچھی طرح صاف کیا، اس کے بعد کم وہاں بیٹھے ۔اسی طرح 2023 میں پوٹن کے ساتھ ایک اور سربراہی اجلاس سے قبل بھی اُن کی سکیورٹی ٹیم نے کم کی کرسی کو ڈس انفیکٹ کیا، باریک بینی سے جانچا، اور ایک محافظ نے دھاتوں کا پتا لگانے والا آلہ استعمال کرتے ہوئے کرسی کو اسکین کیا۔