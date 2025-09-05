صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کی بھارت کو روسی تیل خریداری پر مزید پابندیوں کی دھمکی

ٹرمپ کی بھارت کو روسی تیل خریداری پر مزید پابندیوں کی دھمکی

واشنگٹن (اے پی پی)ٹرمپ نے بھارت کو روسی تیل کی خریداری پر مزید پابندیوں کی دھمکی دیدی ۔اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا بھارت پر 25فیصد اضافی ٹیرف سے روس کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے ۔۔۔

 اگر اب بھی بھارت نے روسی تیل کی درآمد جاری رکھی تو اس پر دوسرے اور تیسرے مرحلے میں مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی۔صدر ٹرمپ نے کہاکہ انہوں نے دو ہفتے پہلے کہا تھا کہ اگر بھارت نے روسی تیل کی خریداری جاری رکھی تواسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے ۔واضح رہے امریکی انتظامیہ نے 27اگست کوروسی تیل کی درآمد جاری رکھنے پر بھارت پراضافی 25فیصد ٹیرف عائد کیاتھا جس سے بھارت پر مجموعی ٹیرف 50فیصد ہو گیاہے ۔

 

